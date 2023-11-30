У Києві судитимуть підрядника, який вкрав кошти на ремонті укриттів

Люди в укритті. Фото: LETA

У Києві судитимуть підрядника, який розікрав 500 тис. грн на укриттях. Відомо, що у липні 2022 року він завищив суми витрат на ремонтні роботи, чим і спричинив збитки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

У Києві підрядник розікрав 500 тис. грн бюджетних коштів

Так, у липні 2022 року держслужбовці адміністрації Голосіївського району столиці підлаштували перемогу в тендері підконтрольному товариству. Їх метою було заволодіння бюджетними коштами на ремонті укриттів.

По завершенню робіт підрядник завищив суми витрат на ремонтні роботи, внаслідок чого столичний бюджет зазнав збитків на понад 500 тис. грн.

На підставі цього прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації. Його звинувачують у заволодінні бюджетними коштами на капітальному ремонті укриттів та службовому підробленні.

За таке правопорушення підряднику загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, що у Києві чиновника викрили на одержанні хабаря розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.

Також ми писали, що у Харкові судитимуть інженера комунального підприємства. Він заволодів бюджетними коштами на суму майже 1,5 млн грн.