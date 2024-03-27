В Киеве будут судить чиновника за взятку более полумиллиона гривен

Изъятые средства. Фото: ГУНП в Киеве

Заместитель руководителя коммунальной службы, ответственной за дорожное хозяйство в районе Киева, потребовал взятку от жительницы столицы за незаконное асфальтирование дороги к ее дому. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве в среду, 27 марта.

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В ноябре прошлого года следователи полиции Киева под руководством городской прокуратуры и при поддержке управления стратегических расследований разоблачили заместителя начальника коммунальной службы в вымогательстве взятки.

Изъятые средства. Фото: ГУНП в Киеве

Они установили, что он предложил киевлянке асфальтирование за 500 000 гривен без официального договора, утверждая, что цена вырастет при заключении договора. После получения первой части вознаграждения в размере 2000 долларов США его задержали при попытке получить вторую часть — 425 000 гривен.

Изъятые средства. Фото: ГУНП в Киеве

Ему объявлено подозрение во взяточничестве, и теперь он ожидает судебного разбирательства. Если его признают виновным, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Задержание преступника. Фото: ГУНП в Киеве

Напомним, что в Киеве директор вуза требовала взятку в размере 500 долларов.

Ранее мы писали, что в Киевской области задержали эксдиректора ГП Минобороны Украины за взятку.