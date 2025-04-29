Укрытие в Киеве - чиновнику сообщено о подозрении из-за некачественного ремонта и растраты средств

Судейский молоток. Фото: freepik

В Киеве сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору, действия которого повлекли более 230 тысяч гривен убытков во время ремонта укрытия в Подольском районе. Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

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Детали дела

В материалах дела указано, что специалист технадзора, который был заместителем начальника привлеченной фирмы, неподобающе осуществил контроль за качеством работ, выполненных в подвальном помещении жилого дома, которое готовили для обустройства как простого укрытия.

Ремонт был проведен в рамках договора, заключенного в конце 2023 года между коммунальным предприятием и частной подрядной организацией. После завершения работ город заплатил исполнителю почти два миллиона гривен.

Вход в укрытие. Фото: Полиция Киева

Однако экспертиза выявила несоответствие фактически выполненных работ и использованных материалов задекларированным в отчетной документации. Часть работ вообще не была выполнена, а вместо предусмотренных проектом материалов использованы значительно более дешевые аналоги. Эти нарушения специалист по технадзору не зафиксировал, что привело к незаконному перечислению бюджетных средств.

Фигуранту сообщено о подозрении в служебной халатности. Санкция предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или осуществлять профессиональную деятельность.

Укрытие в доме. Фото: полиция Киева

Ранее мы писали, что в Киеве будут судить директора подрядной организации и инженера по техническому надзору, которых подозревают в завышении стоимости ремонта укрытия в одной из школ Шевченковского района столицы.

Также мы сообщали, что на Киевщине чиновники украли 14 млн грн на покупке укрытий.