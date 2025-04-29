Укрытие в Киеве - чиновнику сообщено о подозрении из-за некачественного ремонта и растраты средств

В Киеве будут судить чиновника за некачественный ремонт укрытия
В Киеве сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору, действия которого повлекли более 230 тысяч гривен убытков во время ремонта укрытия в Подольском районе. Ему грозит до трех лет ограничения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.
Детали дела
В материалах дела указано, что специалист технадзора, который был заместителем начальника привлеченной фирмы, неподобающе осуществил контроль за качеством работ, выполненных в подвальном помещении жилого дома, которое готовили для обустройства как простого укрытия.
Ремонт был проведен в рамках договора, заключенного в конце 2023 года между коммунальным предприятием и частной подрядной организацией. После завершения работ город заплатил исполнителю почти два миллиона гривен.
Однако экспертиза выявила несоответствие фактически выполненных работ и использованных материалов задекларированным в отчетной документации. Часть работ вообще не была выполнена, а вместо предусмотренных проектом материалов использованы значительно более дешевые аналоги. Эти нарушения специалист по технадзору не зафиксировал, что привело к незаконному перечислению бюджетных средств.
Фигуранту сообщено о подозрении в служебной халатности. Санкция предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или осуществлять профессиональную деятельность.
Ранее мы писали, что в Киеве будут судить директора подрядной организации и инженера по техническому надзору, которых подозревают в завышении стоимости ремонта укрытия в одной из школ Шевченковского района столицы.
Также мы сообщали, что на Киевщине чиновники украли 14 млн грн на покупке укрытий.
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