Укриття у Києві — посадовцю повідомлено про підозру через неякісний ремонт і розтрату коштів

Суддівський молоток. Фото: freepik

У Києві повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду, дії якого спричинили понад 230 тисяч гривень збитків під час ремонту укриття в Подільському районі. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що фахівець технагляду, який був заступником начальника залученої фірми, неналежно здійснив контроль за якістю робіт, виконаних у підвальному приміщенні житлового будинку, яке готували для облаштування як найпростішого укриття.

Ремонт було проведено в межах договору, укладеного наприкінці 2023 року між комунальним підприємством та приватною підрядною організацією. Після завершення робіт місто сплатило виконавцю майже два мільйони гривень.

Вхід в укриття. Фото: Поліція Києва

Однак експертиза виявила невідповідність фактично виконаних робіт і використаних матеріалів задекларованим у звітній документації. Частина робіт взагалі не була виконана, а замість передбачених проєктом матеріалів використано значно дешевші аналоги. Ці порушення фахівець з технагляду не зафіксував, що призвело до незаконного переказу бюджетних коштів.

Фігуранту повідомлено про підозру у службовій недбалості. Санкція передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати професійну діяльність.

Укриття у будинку. Фото: поліція Києва

Раніше ми писали, що у Києві судитимуть директора підрядної організації та інженера з технічного нагляду, яких підозрюють у завищенні вартості ремонту укриття в одній зі шкіл Шевченківського району столиці.

Також ми повідомляли, що на Київщині посадовці вкрали 14 млн грн на купівлі укриттів.