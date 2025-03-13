Вкрали 14 млн грн на купівлі укриттів — повідомили підозри посадовцям

Слідчий БЕБ зачитує повідомлення про підозру. Фото Бюро економічної безпеки України

У Київській області повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої злочинної групи, причетним до привласнення понад 14 млн грн бюджетних коштів. Гроші були виділені на закупівлю укриттів цивільного захисту для закладів освіти на Київщині.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України в четвер, 13 березня.

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Під час проведення закупівель швидкоспоруджуваних укриттів для навчальних закладів службові особи приватної компанії, змовившись з посадовцями органів місцевого самоврядування, здійснили постачання та монтаж укриттів цивільного захисту, які не відповідають вимогам ДБН та ДСТУ. Крім того, не проводились контрольні випробування укриттів.

Повідомлення БЕБ. Фото: скриншот

Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили документи по виконаних контрактах щодо постачання укриттів цивільного захисту. Крім того, провели ряд додаткових негласних слідчих дій та зібрали необхідну доказову базу. Організатору злочинної групи повідомили про підозру.

Слідчий в укритті. Фото: Telegram/БЕБ

Обшуки у фігурантів справи. Фото: Telegram/БЕБ

Повідомлення про підозру фігуранту справи. Фото: Telegram/БЕБ

Нагадаємо, раніше у Києві викрили розтрату майже 410 тис. гривень. Таку суму переплатили за асфальтобетонну суміш.

Також ми писали про те, що начальнику Управління освіти Подільської районної державної адміністрації повідомили підозру. Справа стосується переплати на закупівлі подовжувачів для укриттів на 130 тисяч гривень.