В Киеве будут судить мошенников за махинации с землей на 6,2 млн

В Киеве будут судить мошенников за махинации с землей на 6,2 млн

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:52
В Быковне мошенники перепродали пять земельных участков по поддельным документам
Земельный участок. Фото: Pexels

В Киеве завершили досудебное расследование дела о масштабном мошенничестве с землей в микрорайоне Быковня. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты против организатора преступной схемы, ее соисполнителя и пособницы, которые незаконно завладели пятью земельными участками.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Участники мошеннической схемы подделали документы и перепродали земельные участки в Быковне

Следствие установило, что злоумышленники использовали поддельные документы для переоформления участков на подставных лиц. Ими стали жители Житомирской области, которые согласились за небольшое вознаграждение временно оформить на себя право собственности. После этого землю перепродали настоящим покупателям. Организатором оказалась риелтор, которая уже фигурирует в двух аналогичных делах, которые сейчас рассматриваются в столичных судах.

Четверо "подставных владельцев" уже получили обвинительные приговоры и помогли следствию разоблачить организаторов. Всего пострадавшими по делу стали девять человек — как законные владельцы, так и покупатели участков. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 6,2 миллиона гривен.

Обвинительные акты в отношении трех фигурантов направлены в суд. Их действия квалифицированы как мошенничество в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, тем временем в Киеве Деснянская прокуратура подала в суд на КГГА из-за стихийной свалки, которая возникла на Троещине. В Киевской городской государственной администрации требуют ликвидировать ее.

Также недавно в Киеве прокуратура добилась возвращения в собственность общины нежилые здания, которые оценили на 8 млн гривен.

