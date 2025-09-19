У Биківні шахраї перепродали п’ять земельних ділянок за підробленими документами

Земельна ділянка. Фото: Pexels

У Києві завершили досудове розслідування справи про масштабне шахрайство із землею в мікрорайоні Биківня. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти проти організаторки злочинної схеми, її співвиконавця та пособниці, які незаконно заволоділи п’ятьма земельними ділянками.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Реклама

Читайте також:

Учасники шахрайської схеми підробили документи і перепродали земельні ділянки в Биківні

Слідство встановило, що зловмисники використовували підроблені документи для переоформлення ділянок на підставних осіб. Ними стали мешканці Житомирської області, які погодилися за невелику винагороду тимчасово оформити на себе право власності. Після цього землю перепродали справжнім покупцям. Організаторкою виявилася рієлторка, яка вже фігурує у двох аналогічних справах, що наразі розглядаються у столичних судах.

Четверо "підставних власників" уже отримали обвинувальні вироки та допомогли слідству викрити організаторів. Загалом потерпілими у справі стали дев’ятеро людей — як законні власники, так і покупці ділянок. Сума завданих збитків оцінюється у 6,2 мільйона гривень.

Обвинувальні акти щодо трьох фігурантів скеровано до суду. Їхні дії кваліфіковано як шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, тим часом в Києві Деснянська прокуратура подала до суду на КМДА через стихійне сміттєзвалище, яке виникло на Троєщині. В Київської міської державної адміністрації вимагають ліквідувати його.

Також нещодавно в Києві прокуратура домоглася повернення у власність громади нежитлові будівлі, які оцінили на 8 млн гривень.