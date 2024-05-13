В Киеве будут судить водителя, совершившего смертельное ДТП с пожаром на АЗС

Последствия смертельного ДТП. Фото: Национальная полиция

На Броварском проспекте в Днепровском районе Киева 9 июля 2023 года произошло смертельное ДТП. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт против 22-летнего жителя столицы, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти человека.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 13 мая.

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Детали смертельного ДТП

По данным следствия, водитель Audi TT вместе со своим 17-летним братом двигался по Броварскому проспекту к улице Строителей со скоростью 83-98 км/ч, хотя максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляла 50 км/ч.

Подъезжая к заправочной станции, водитель не смог контролировать автомобиль из-за высокой скорости и врезался в две колонки для раздачи топлива и заправлявшихся в то время автомобилей.

В результате столкновения возник большой пожар, который уничтожил и повредил такие автомобили, как "ЗАЗ Lanos", Daewoo Sens, Hyundai Sonata, Ford Explorer, "ВАЗ 21043", Dacia Logan, Citroen Berlingo та Volkswagen Passat. Здание заправочной станции и наземное оборудование полностью уничтожены огнем.

Пассажир "Audi TT" получил серьезные травмы, от которых он скончался в больнице спустя несколько дней. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Владельцы поврежденного имущества подали в суд гражданские иски против обвиняемого на общую сумму более 60 миллионов гривен за нанесенный ущерб.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, на автомобильной дороге Киев — Знаменка в субботу, 11 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух автомобилей погиб девятилетний пассажир.

Ранее в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину. Ему сообщено о подозрении в нарушении ПДД.