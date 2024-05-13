У Києві судитимуть водія, який скоїв смертельну ДТП з пожежею на АЗС

Наслідки смертельної ДТП. Фото: Національна поліція

На Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва 9 липня 2023 року сталася смертельна ДТП. Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт проти 22-річного жителя столиці, якого звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у понеділок, 13 травня.

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Деталі смертельної ДТП

За даними слідства, водій "Audi TT" разом зі своїм 17-річним братом рухався по Броварському проспекту до вулиці Будівельників зі швидкістю 83-98 км/год, хоча максимально дозволена швидкість на цій ділянці дороги становила 50 км/год.

Під’їжджаючи до заправної станції, водій не зміг контролювати автомобіль через високу швидкість і врізався в дві колонки для роздачі палива та автомобілі, які заправлялися в той час.

У результаті зіткнення виникла велика пожежа, яка знищила і пошкодила такі автомобілі, як "ЗАЗ Lanos", "Daewoo Sens", "Hyundai Sonata", "Ford Explorer", "ВАЗ 21043", "Dacia Logan", "Citroen Berlingo" та "Volkswagen Passat". Будівля заправної станції та наземне обладнання були повністю знищені вогнем.

Пасажир "Audi TT" отримав серйозні травми, від яких він помер у лікарні через кілька днів. Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років. Власники пошкодженого майна подали до суду цивільні позови проти обвинуваченого на загальну суму понад 60 мільйонів гривень за завдані збитки.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на автомобільній дорозі Київ — Знам'янка в суботу, 11 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох автівок загинув дев'ятирічний пасажир.

Раніше у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.