В Киеве будут судить женщину, которая обманула пострадавших от войны людей

Следственные действия правоохранителей. Фото: скриншот

В Киеве будут судить женщину, которая обманула пострадавших от войны граждан под предлогом скидок в сети строительно-хозяйственных магазинов. Нарушительница убеждала потерпевших покупать товары у нее по выгодной цене. Полученные мошенническим путем деньги тратила на собственные нужды.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в пятницу, 15 марта.

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Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Мошенница обманывала клиентов

В ноябре прошлого года стражи порядка разоблачили женщину, которая мошенническим путем завладела деньгами граждан. Правонарушительницей оказалась уроженка Донецкой области.



В ходе досудебного расследования полицейские установили, что злоумышленница придумала историю о том, что она занимается волонтерской деятельностью и покупает товары по скидке от 50 до 70 процентов в сети строительно-хозяйственных магазинов.

Женщина убеждала потерпевших заказывать и покупать товары через нее по выгодной цене. После того полученные мошенническим путем деньги тратила на собственные нужды.

Нарушительнице сообщили о подозрении в совершении 35 фактов мошенничеств. Ей инкриминировали мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

"Ей грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Киеве, на Троещине, заметили и задержали мужчину, который сбывал наркотические вещества. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области мужчину осудили на 10 лет из-за незаконной продажи наркотиков и психотропных веществ.