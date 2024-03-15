Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве будут судить женщину, которая обманула пострадавших от войны людей arrow

В Киеве будут судить женщину, которая обманула пострадавших от войны людей

15 марта 2024 18:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве будут судить женщину, которая обманула пострадавших от войны людей
Следственные действия правоохранителей. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве будут судить женщину, которая обманула пострадавших от войны граждан под предлогом скидок в сети строительно-хозяйственных магазинов. Нарушительница убеждала потерпевших покупать товары у нее по выгодной цене. Полученные мошенническим путем деньги тратила на собственные нужды.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в пятницу, 15 марта.

Читайте также:
скриншот
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Мошенница обманывала клиентов

В ноябре прошлого года стражи порядка разоблачили женщину, которая мошенническим путем завладела деньгами граждан. Правонарушительницей оказалась уроженка Донецкой области.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что злоумышленница придумала историю о том, что она занимается волонтерской деятельностью и покупает товары по скидке от 50 до 70 процентов в сети строительно-хозяйственных магазинов.

Женщина убеждала потерпевших заказывать и покупать товары через нее по выгодной цене. После того полученные мошенническим путем деньги тратила на собственные нужды.

Нарушительнице сообщили о подозрении в совершении 35 фактов мошенничеств. Ей инкриминировали мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

"Ей грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Киеве, на Троещине, заметили и задержали мужчину, который сбывал наркотические вещества. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области мужчину осудили на 10 лет из-за незаконной продажи наркотиков и психотропных веществ.

Киев
полиция
Украина
мошенничество
Криминал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше