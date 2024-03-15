У Києві судитимуть жінку, яка ошукала постраждалих від війни людей

Слідчі дії правоохоронців. Фото: скриншот

У Києві судитимуть жінку, яка ошукала постраждалих від війни громадян під приводом знижок в мережі будівельно-господарських магазинів. Порушниця переконувала потерпілих купувати товари через неї за вигідною ціною. Отримані шахрайським шляхом гроші витрачала на власні потреби.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у п'ятницю, 15 березня.

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Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Шахрайка обманювала клієнтів

У листопаді минулого року правоохоронці викрили жінку, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима громадян. Правопорушницею виявилась уродженка Донецької області.



Протягом досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисниця вигадала історію про те, що вона займається волонтерською діяльністю та має змогу купувати товари за знижкою від 50 до 70 відсотків у мережі будівельно-господарських магазинів.

Жінка переконувала потерпілих замовляти та купувати товари через неї за вигідною ціною. Після того отримані шахрайським шляхом гроші витрачала на власні потреби.

Порушниці повідомили про підозру у вчиненні 35 фактів шахрайств. Їй інкримінували шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

"Їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", — повідомили в поліції.

Раніше ми повідомляли, що у Києві, на Троєщині, помітили та затримали чоловіка, який збував наркотичні речовини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львівській області чоловіка засудили на 10 років через незаконний продаж наркотиків та психотропних речовин.