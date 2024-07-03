Отключение света - светофоры в Киеве смогут работать до 24 часов

Работающий светофор в столице. Фото: Киев — Велосипедный город

В Киеве установили 62 шкафа резервного питания, они обеспечивают работу светофоров во время блэкаутов до 24 часов. До конца года установят еще несколько десятков таких систем.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

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В Центре организации дорожного движения рассказали, что в шкафах резервного питания установлены современные аккумуляторы LiFePO4, они обеспечивают работу светофоров на 24 часа во время отключения света.

Отмечается, что в этом году было установлено 62 такие системы, до конца года планируется установить еще 78. Шкафы резервного питания установят на сложных перекрестках и перекрестках с высокой интенсивностью движения.

Всего в городе уже установлено 287 шкафов резервного питания. Однако они имеют разную емкость батарей и разное время автономной работы. Преимущественно это 2-8 часов работы.

Отмечается, что в первоочередной установке шкафов резервного питания нуждаются:

ул. Набережно-Крещатицкая — ул. Верхний и Нижний Вал,

ул. Гетмана Павла Скоропадского — ул. Владимирская,

ул. Вербицкого — ул. Тростянецкая,

ул. Ильенко — ул. Гарета Джонса,

ул. Бальзака — ул. Рональда Рейгана, Васильковская площадь и другие.

Ранее в КГГА сообщали о намерении закупить специальные батареи с инверторами. Они будут накапливать электроэнергию, когда она есть, и светофоры будут работать на батарейках во время отключения света. Это позволит не привлекать патрульную полицию для регулировки движения.

Также мы писали, что из-за массированных атак на энергетику украинцам прогнозируют разные сценарии с электроснабжением на следующую зиму. Один из прогнозов — свет в домах по 2-3 часа в сутки.