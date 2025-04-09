Воздушная тревога в Киеве и ряде областей 9 апреля вечером 9 апреля вечером

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, поздно вечером 9 апреля. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

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Сигнал тревоги в столице объявили в 23:34. Через несколько минут в КГВА проинформировали, что есть угроза дронов.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении.

Незадолго до тревоги Воздушные силы ВСУ фиксировали, что вражеские "шахеды" с юга Киевской области двигались на запад.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что недавно в Киеве возобновили движение общественного транспорта во время тревог. В то же время начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в случае ситуации с тревогой каждый пассажир имеет право попросить выйти.

Также мы писали, что в воскресенье, 6 апреля, в Киеве утром прогремела серия взрывов. Враг атаковал столицу баллистикой.