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У Києві та низці областей повітряна тривога — яка небезпека

23 февраля 2025 04:58
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Ранкова повітряна тривога 23 лютого 2025 року в Києві та низці областей — яка загроза
Повітряна тривога в Києві та низці областей
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, уранці в неділю, 23 лютого. Також червоні на карті повітряних тривог ще 12 областей: Київська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Донецька.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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