Ранкова повітряна тривога 23 лютого 2025 року в Києві та низці областей — яка загроза

Повітряна тривога в Києві та низці областей

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, уранці в неділю, 23 лютого. Також червоні на карті повітряних тривог ще 12 областей: Київська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Донецька.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Читайте также:

Новина доповнюється