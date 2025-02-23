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У Києві та низці областей повітряна тривога — яка небезпека

23 лютого 2025 04:58
Чекарьова Марія - редактор
Ранкова повітряна тривога 23 лютого 2025 року в Києві та низці областей — яка загроза
Повітряна тривога в Києві та низці областей
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, уранці в неділю, 23 лютого. Також червоні на карті повітряних тривог ще 12 областей: Київська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Донецька.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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