Повітряна тривога у Києві та низці областей України 18 вересня через дрони

Люди в метро Києва під час тривоги. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Повітряна тривога у Києві та низці областей України зараз 18 вересня. Причиною стала загроза застосування ударних БпЛА, які фіксують військові.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

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"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідкувати в укриття цивільного захисту", — йдеться у повідомленні КМВА о 02:54.



Тим часом Повітряні сили ЗСУ о 02:55 повідомили, що зафіксовано "Шахед", який летить в напрямку Києва. Військові попередили про можливу роботу ППО.

Зокрема, через 7 хвилин Київська обласна військова адміністрація поінформувала, що в регіоні працюють сили ППО.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 03:00 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.