Загрязнение реки Десна — какая ситуация с водоснабжением в Киеве

Люди набирают воду в колонках. Фото: РБК-Украина

Киев готов к чрезвычайным ситуациям, связанным с возможным ухудшением качества воды из-за загрязнения рек Cейм и Десна. Специалисты круглосуточно следят за состоянием воды.

Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КМВА Роман Ткачук на брифинге в среду, 11 сентября.

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Ткачук отметил, что ситуация с водоснабжением в столице под полным контролем, и пока нет оснований для беспокойства. Он добавил, что 14 августа специалисты получили информацию о техногенной аварии на территории России, которая вызвала выброс химических веществ в реку Сейм.

"С этого момента на уровне города собран и работает в круглосуточном режиме оперативный штаб, который постоянно мониторит и собирает информацию от любых лабораторий и исследований относительно качества воды в реке Десна, реке Днепре и тем более в акватории на территории нашего города", — заявил Ткачук.

По его словам, специалисты четко знают, где находится это пятно и как оно двигается.

"Было несколько комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые дали четкие поручения всем участникам данного штаба и процесса по проведению постоянного контроля водоканала, изменения технологического режима очистки воды. Поэтому полностью вся наша система готова к любым чрезвычайным событиям, которые могут возникнуть, связанных с ухудшением воды", — отметил представитель КМВА.

Генеральный директор "Киевводоканал" Олег Лысюк подтвердил, что загрязнение имеет органическое происхождение, возможно отходы с сахарного завода. Анализы показали отсутствие пестицидов или токсинов, однако большое количество органических веществ поглощает кислород в воде.

"Мы сотрудничаем с профильными лабораториями, институтами, которые исследуют качество воды. Ни пестицидов, ни превышения, ни токсинов, из Минобороны подключались лаборатории. Никаких других веществ в воде нет. Поэтому это органика обычная. Просто ее количество настолько велико, что она поглощает кислород в воде", — сказал Лысюк.