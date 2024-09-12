Графіки відключень світла на 12 вересня — де застосовуватимуть обмеження

Ремонт мережі. Фото: ДТЕК

У чотирьох регіонах України та безпосередньо в Києві сьогодні діятиме одна черга відключень світла. Обмеження застосовуватимуть з 13:00 до 23:00 у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомила пресслужба КМВА у четвер, 12 вересня.

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За даними КМВА, сьогодні столиця повертається до стабілізаційних відключень — обмеження діятимуть з 13:00 до 23:00.

"Буде застосована лише одна черга відключень", — йдеться в повідомленні.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що графіки відключень діятимуть ще для чотирьох областей України — Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька. Там також застосовуватимуть лише одну чергу обмежень з 13:00 до 23:00.

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями: