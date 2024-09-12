Графіки відключень світла на 12 вересня — де застосовуватимуть обмеження

У Києві та ще чотирьох областях сьогодні відключатимуть світло
У чотирьох регіонах України та безпосередньо в Києві сьогодні діятиме одна черга відключень світла. Обмеження застосовуватимуть з 13:00 до 23:00 у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Про це повідомила пресслужба КМВА у четвер, 12 вересня.
Як вимикатимуть світло 12 вересня
За даними КМВА, сьогодні столиця повертається до стабілізаційних відключень — обмеження діятимуть з 13:00 до 23:00.
"Буде застосована лише одна черга відключень", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що графіки відключень діятимуть ще для чотирьох областей України — Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька. Там також застосовуватимуть лише одну чергу обмежень з 13:00 до 23:00.
Де можна подивитись графік відключення світла
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
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