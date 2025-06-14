В Киеве не работает станция метро "Театральная" - детали

В Киеве временно закрыли одну из станций метро — что известно
В субботу, 14 июня, в Киеве временно не будет работать одна из станций метро. Речь идет о "Театральной" — станция закрыта на вход и выход.
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
В Киеве закрыли станцию метро "Театральная" — какова причина
В субботу, 14 июня, станция метро "Театральная" временно будет закрыта на вход и выход. Сейчас поезда следуют мимо станции без остановки.
Также временно не работает пересадка между станциями "Театральная" и "Золотые ворота".
По данным КГГА, изменения будут действовать до завершения мероприятий. О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.
Недавно стало известно, что сейчас строительство метро на Троещину не входит в число приоритетов.
Ранее мы информировали, что на зеленой ветке киевского метрополитена существует еще одна станция, которая закрыта для пассажиров.
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