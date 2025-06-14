Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві тимчасово зачинили одну зі станцій метро — що відомо

У Києві тимчасово зачинили одну зі станцій метро — що відомо

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 09:57
У Києві не працює станція метро "Театральна" — деталі
Столичне метро. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти У Києві зачинили станцію метро "Театральна" — яка причина

У суботу, 14 червня, у Києві тимчасово не працюватиме одна зі станцій метро. Мовиться про "Театральну" — станція зачинена на вхід і вихід.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Реклама
Читайте також:

У Києві зачинили станцію метро "Театральна" — яка причина

У суботу, 14 червня, станція метро "Театральна" тимчасово буде зачинена на вхід та вихід. Наразі поїзди слідують повз станцію без зупинки.

Також тимчасово не працює пересадка між станціями "Театральна" та "Золоті ворота".

За даними КМДА, зміни діятимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

Київ метро
Скриншот повідомлення КМДА/Telegram

Нещодавно стало відомо, що наразі будівництво метро на Троєщину не входить до числа пріоритетів.

Раніше ми інформували, що на зеленій гілці київського метрополітену існує ще одна станція, яка закрита для пасажирів.

Київ метро проїзд громадський транспорт станції метро
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації