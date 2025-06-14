У Києві не працює станція метро "Театральна" — деталі

Столичне метро. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 14 червня, у Києві тимчасово не працюватиме одна зі станцій метро. Мовиться про "Театральну" — станція зачинена на вхід і вихід.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

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У Києві зачинили станцію метро "Театральна" — яка причина

У суботу, 14 червня, станція метро "Театральна" тимчасово буде зачинена на вхід та вихід. Наразі поїзди слідують повз станцію без зупинки.

Також тимчасово не працює пересадка між станціями "Театральна" та "Золоті ворота".

За даними КМДА, зміни діятимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

Скриншот повідомлення КМДА/Telegram

Нещодавно стало відомо, що наразі будівництво метро на Троєщину не входить до числа пріоритетів.

Раніше ми інформували, що на зеленій гілці київського метрополітену існує ще одна станція, яка закрита для пасажирів.