Работа метро Киев 12 ноября - в столице произошел транспортный коллапс

Станция Киевского метро. Иллюстративное фото: соцсети

В Киеве из-за воздушной тревоги изменили движение поездов по "зеленой" и "красной" ветке метро. Некоторые станции подземки переполнены.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) во вторник, 12 ноября.

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В КГГА отметили, что во время воздушной тревоги поезда "зеленой" ветки метро курсируют от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

"Выдубичи" и "Славутич" работают как укрытие", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что из-за заполнения платформы пассажирами, станция "Зверинецкая" работает только в режиме укрытия.

Движение поездов "красной" веткой осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

"Арсенальная", "Крещатик", "Выдубичи" и "Славутич" работают только в режиме укрытия", — добавили в госадминистрации.

В Telegram каналах пишут о больших очередях на наземный общественный транспорт.

Напомним, взрывы в Киевской области раздавались 12 ноября во время воздушной тревоги. В воздушном пространстве были зафиксированы беспилотники.

А минувшей ночью Киев находился под атакой дронов-камикадзе. Тогда звучала воздушная тревога.