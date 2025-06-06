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В Киеве транспортный коллапс после российской атаки — фото

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Дата публикации 6 июня 2025 12:53
Киев снова в пробках из-за обстрелов — детали ситуации
Пробка из автомобилей в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После очередной массированной атаки российских войск, в Киеве наблюдаются серьезные транспортные осложнения. Автомобили стоят в пробках, а на остановках общественного транспорта десятки людей ожидают троллейбусы и маршрутки.

Корреспонденты Новини.LIVE наглядно видели, какие проблемы с движением транспорта наблюдаются в Киеве.

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В Киеве пробки 6 июня

Утром 6 июня на выезде из Броваров в направлении Киева, вблизи моста метро, образовались значительные пробки. Из-за последствий обстрелов движение транспорта существенно замедлено.

Транспорт Київ
Люди ожидают транспорт. Фото: Новини.LIVE
Пробки Київ
Люди стоят на остановке. Фото: Новини.LIVE

Похожая ситуация зафиксирована и в районе рынка "Юность", в частности в направлении Черниговской. Местные жители сообщают о длительных простоях на дороге, что затрудняет передвижение как общественного, так и частного транспорта.

Ракетний удар Київ 6 червня
Транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Затори Київ
Пробки на авто. Фото: Новини.LIVE

Осложнения движения связаны не только с повреждениями инфраструктуры, но и с активной работой аварийных служб, которые ликвидируют последствия обстрелов.

Напомним, в пятницу, 6 июня, в Киеве временно изменили движение общественного транспорта в связи с российской атакой по некоторым объектам.

Известно, что в Киеве повреждены пути метро, а в Киевской области есть поражения железнодорожного полотна.

Киев транспорт пробки автомобиль общественный транспорт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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