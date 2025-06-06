Киев снова в пробках из-за обстрелов — детали ситуации

В Киеве транспортный коллапс после российской атаки — фото
После очередной массированной атаки российских войск, в Киеве наблюдаются серьезные транспортные осложнения. Автомобили стоят в пробках, а на остановках общественного транспорта десятки людей ожидают троллейбусы и маршрутки.
Корреспонденты Новини.LIVE наглядно видели, какие проблемы с движением транспорта наблюдаются в Киеве.
В Киеве пробки 6 июня
Утром 6 июня на выезде из Броваров в направлении Киева, вблизи моста метро, образовались значительные пробки. Из-за последствий обстрелов движение транспорта существенно замедлено.
Похожая ситуация зафиксирована и в районе рынка "Юность", в частности в направлении Черниговской. Местные жители сообщают о длительных простоях на дороге, что затрудняет передвижение как общественного, так и частного транспорта.
Осложнения движения связаны не только с повреждениями инфраструктуры, но и с активной работой аварийных служб, которые ликвидируют последствия обстрелов.
Напомним, в пятницу, 6 июня, в Киеве временно изменили движение общественного транспорта в связи с российской атакой по некоторым объектам.
Известно, что в Киеве повреждены пути метро, а в Киевской области есть поражения железнодорожного полотна.
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