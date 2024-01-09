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В Киеве произошла авария на водопроводе — некоторые улицы перекрыты

9 января 2024 07:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве произошла авария на водопроводе — некоторые улицы перекрыты
Ликвидация аварии в Киеве. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На улице Оболонской в Киеве перекрыли движение из-за аварии на водопроводе. Кроме того, движение перекрыто на участке от ул. Волошской до ул. Межигорской.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Авария на водопроводе в Киеве

Как известно, на водопроводе в Киеве сегодня утром произошла авария. Из-за этого на улице Оболонской перекрыто движение. На месте работают дорожники и специалисты "Киевводоканала".

В КГГА предупредили, что движение также перекрыто на участке от ул. Волошской до ул. Межигорской.

"В настоящее время рабочие "Киевавтодора" выполняют обработку улицы противогололедными материалами", — говорится в сообщении.

Увеличение количества аварий

Городские власти также отметили, что стремительное и существенное похолодание и резкое изменение температуры почвы стали причиной увеличения количества аварий. Особенно это касается участков сетей с наибольшими сроками эксплуатации.

"Поэтому коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме и оперативно ликвидировать аварийные ситуации", — резюмировали в КГГА.

Ранее мы сообщали, что все больше станций метрополитена начинают протекать — вода проникает через трещины на станции "Академгородок". Не исключено, что придется закрыть больше станций по ремонту.

Напоминаем, что в вестибюле станции метро Академгородок через потолок начала просачиваться вода. Влага уже успела испортить стены и штукатурку.

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