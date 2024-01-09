У Києві трапилась аварія на водопроводі — деякі вулиці перекриті

Ліквідація аварії у Києві. Фото: скриншот з відео

На вулиці Оболонській у Києві перекрили рух через аварію на водопроводі. Крім того, рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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Аварія на водопроводі у Києві

Як відомо, на водопроводі у Києві сьогодні зранку трапилася аварія. Через це на вулиці Оболонській перекрито рух. На місці працюють дорожники та фахівці "Київводоканалу".

У КМДА попередили, що рух також перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської.

"Наразі робітники "Київавтодору" виконують обробку вулиці протиожеледними матеріалами", — йдеться у повідомленні.

Збільшення кількості аварій

Міська влада також зазначила, що стрімке й суттєве похолодання та різка зміна температури ґрунту стали причиною збільшення кількості аварій. Особливо це стосується ділянок мереж із найбільшими термінами експлуатації.

"Тому комунальні служби міста продовжують працювати в посиленому режимі та оперативно ліквідовувати аварійні ситуації", — резюмували у КМДА.

Раніше ми повідомляли, що дедалі більше станцій метрополітену починають протікати — вода просочується крізь тріщини на станції "Академмістечко". Не виключено, що доведеться закрити більше станцій на ремонт.

Нагадуємо, що у вестибюлі станції метро Академмістечко через стелю почала просочуватися вода. Волога вже встигла зіпсувати стіни та тинькування.