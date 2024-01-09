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У Києві трапилась аварія на водопроводі — деякі вулиці перекриті

9 січня 2024 07:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві трапилась аварія на водопроводі — деякі вулиці перекриті
Ліквідація аварії у Києві. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На вулиці Оболонській у Києві перекрили рух через аварію на водопроводі. Крім того, рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА). 

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Аварія на водопроводі у Києві

Як відомо, на водопроводі у Києві сьогодні зранку трапилася аварія. Через це на вулиці Оболонській перекрито рух. На місці працюють дорожники та фахівці "Київводоканалу". 

У КМДА попередили, що рух також перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської. 

"Наразі робітники "Київавтодору" виконують обробку вулиці протиожеледними матеріалами", — йдеться у повідомленні.

Збільшення кількості аварій

Міська влада також зазначила, що стрімке й суттєве похолодання та різка зміна температури ґрунту стали причиною збільшення кількості аварій. Особливо це стосується ділянок мереж із найбільшими термінами експлуатації. 

"Тому комунальні служби міста продовжують працювати в посиленому режимі та оперативно ліквідовувати аварійні ситуації", — резюмували у КМДА.

Раніше ми повідомляли, що дедалі більше станцій метрополітену починають протікати — вода просочується крізь тріщини на станції "Академмістечко". Не виключено, що доведеться закрити більше станцій на ремонт. 

Нагадуємо, що у вестибюлі станції  метро Академмістечко через стелю почала просочуватися вода. Волога вже встигла зіпсувати стіни та тинькування. 

 

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