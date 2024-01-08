В КМДА пояснили, що стало причиною витоку на Великій Васильківській

Підтоплена вулиця Києва. Фото ілюстративне: Четверта студія

У Києві працівники комунальних служб локалізували витік води на вулиці Великій Васильківській. Всі споживачі забезпечені водопостачанням.

Про це повідомили у КМДА.

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У Києві ліквідовують наслідки витоку

"Наразі аварійна бригада "Київводоканалу" готується приступити до ремонтних робіт", — говориться у повідомленні.

В КМДА також зазначили, що дорожні служби "Київавтодору" ліквідовують наслідки витоку та обробляють покриття протиожеледними засобами.

Збільшення кількості аварій

Міська влада також зазначила, що стрімке й суттєве похолодання та різка зміна температури ґрунту стали причиною збільшення кількості аварій. Особливо це стосується ділянок мереж із найбільшими термінами експлуатації.

"Тому комунальні служби міста продовжують працювати в посиленому режимі та оперативно ліквідовувати аварійні ситуації", — резюмували у КМДА.

Раніше ми повідомляли, що дедалі більше станцій метрополітену починають протікати — вода просочується крізь тріщини на станції "Академмістечко". Не виключено, що доведеться закрити більше станцій на ремонт.

Нагадуємо, що у вестибюлі станції метро Академмістечко через стелю почала просочуватися вода. Волога вже встигла зіпсувати стіни та штукатурку.