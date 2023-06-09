В Киеве случилось масштабное ДТП: первые подробности

Масштабное ДТП в Киеве. Фото: скрнишот с видео

Вечером 9 июня в Киеве произошло масштабное ДТП на улице Леси Украинки. Есть пострадавшие.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и полиция Киева.

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Подробности ДТП в Киеве

Как известно, вечером 9 июня в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Отмечается, что авария произошла на улице Леси Украинки. На видео видно, как автомобиль превратился в металлолом.

В полиции рассказали, что водитель автомобиля "БМВ" был госпитализирован в больницу.

Предварительно установлено, что водитель легковушки "БМВ" не справился с управлением и выехал за пределы автодороги, в результате чего автомобиль въехал в бетонный столб. Водителя медики госпитализировали в больницу.

Продолжается проверка. На месте работают профильные службы.

Как отмечают Telegram-каналы, в ДТП попал блогер Сергей Данилец.

Напомним, недавно на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Opel Vectra оказался зажатым между сиденьем и приборной панелью.