В Киеве случилось масштабное ДТП: первые подробности
Вечером 9 июня в Киеве произошло масштабное ДТП на улице Леси Украинки. Есть пострадавшие.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и полиция Киева.
Подробности ДТП в Киеве
Как известно, вечером 9 июня в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Отмечается, что авария произошла на улице Леси Украинки. На видео видно, как автомобиль превратился в металлолом.
В полиции рассказали, что водитель автомобиля "БМВ" был госпитализирован в больницу.
Предварительно установлено, что водитель легковушки "БМВ" не справился с управлением и выехал за пределы автодороги, в результате чего автомобиль въехал в бетонный столб. Водителя медики госпитализировали в больницу.
Продолжается проверка. На месте работают профильные службы.
Как отмечают Telegram-каналы, в ДТП попал блогер Сергей Данилец.
Напомним, недавно на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Opel Vectra оказался зажатым между сиденьем и приборной панелью.