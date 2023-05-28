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У Києві на Повітрофлотському проспекті сталася серйозна ДТП: деталі

28 травня 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві на Повітрофлотському проспекті сталася серйозна ДТП: деталі
Рятувальники дістають водія із машини. Фото: ДСНС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 28 травня, на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій "Opel Vectra" виявився затиснутим між сидінням та панеллю приладів.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Після прибуття на місце аварії, рятувальники використовуючи гідравлічні та електричні інструменти, змогли звільнити потерпілого чоловіка та передали його до рук медичних фахівців.

Усі деталі аварії досліджуватимуться відповідними правоохоронними установами.

ДТП у Києві
ДТП у Києві. Фото: ДСНС України
ДТП у Києві
ДТП у Києві. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що 28 травня, у Києві сталася жахлива ДТП. 18-річний водій мотоцикла на швидкості врізався в автомобіль, а потім влетів у пішоходів.

18-річний водій мотоцикла Yamaha проігнорував червоне світло і врізався в автомобіль, а потім влетів у групу пішоходів. За попередніми даними, до лікарні госпіталізували водія і пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям. Усі потерпілі отримали численні травми тяжкого та середнього ступеня.

Крім того, 26 травня на трасі Київ - Знам'янка зіткнулися два автомобілі. Два водії 38-річного віку загинули.

Також 25 травня у Броварському районі Київської області сталася автокатастрофа. На автодорозі Київ – Харків перекинувся бензовоз. Внаслідок інциденту почалася пожежа.

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