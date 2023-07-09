Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве произошел масштабный пожар на АЗС: видео arrow

В Киеве произошел масштабный пожар на АЗС: видео

9 июля 2023 15:48
обновлено: 16:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве произошел масштабный пожар на АЗС: видео
Пожарные тушат пожар в Киеве. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. Над городом видны столбы черного дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Пожар на АЗС в Киеве

Сегодня на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. По предварительным данным, автомобиль въехал в так с горючим, что и повлекло за собой пожар.

Местные сообщают о перекрытии Броварского проспекта из-за пожара, поэтому стоит планировать свой маршрут раньше времени.

В ГСЧС рассказали, что к тушению привлечены 30 человек личного состава и пять единиц техники. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

пожар в Киеве
Пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

16:05. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате пожара на АЗС в Деснянском медики госпитализировали двух пострадавших. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.

Пожарно-спасательные службы продолжают работать на месте.

Напомним, 7 июля в девятиэтажке в Киеве в результате подгорания еды произошло задымление квартиры. Спасатели спасли женщину и передали ее медикам с признаками отравления продуктами горения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз