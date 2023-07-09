В Киеве произошел масштабный пожар на АЗС: видео
В воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. Над городом видны столбы черного дыма.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Пожар на АЗС в Киеве
Сегодня на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. По предварительным данным, автомобиль въехал в так с горючим, что и повлекло за собой пожар.
Местные сообщают о перекрытии Броварского проспекта из-за пожара, поэтому стоит планировать свой маршрут раньше времени.
В ГСЧС рассказали, что к тушению привлечены 30 человек личного состава и пять единиц техники. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
16:05. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате пожара на АЗС в Деснянском медики госпитализировали двух пострадавших. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.
Пожарно-спасательные службы продолжают работать на месте.
Напомним, 7 июля в девятиэтажке в Киеве в результате подгорания еды произошло задымление квартиры. Спасатели спасли женщину и передали ее медикам с признаками отравления продуктами горения.