В Киеве произошел масштабный пожар на АЗС: видео

Пожарные тушат пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

В воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. Над городом видны столбы черного дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Пожар на АЗС в Киеве

Сегодня на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. По предварительным данным, автомобиль въехал в так с горючим, что и повлекло за собой пожар.

Местные сообщают о перекрытии Броварского проспекта из-за пожара, поэтому стоит планировать свой маршрут раньше времени.

В ГСЧС рассказали, что к тушению привлечены 30 человек личного состава и пять единиц техники. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

16:05. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате пожара на АЗС в Деснянском медики госпитализировали двух пострадавших. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.

Пожарно-спасательные службы продолжают работать на месте.

Напомним, 7 июля в девятиэтажке в Киеве в результате подгорания еды произошло задымление квартиры. Спасатели спасли женщину и передали ее медикам с признаками отравления продуктами горения.