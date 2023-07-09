У Києві трапилась масштабна пожежа на АЗС: відео

Пожежники гасять пожежу в Києві. Фото: ДСНС

У неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом видно стовпи чорного диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Пожежа на АЗС в Києві

Сьогодні на Броварському шосе в Києві трапилася масштабна пожежа на АЗС. За попередніми даними, автівка вʼїхала в так із пальним, це й спричинило пожежу.

Місцеві повідомляють про перекриття Броварського проспекту через пожежу, тому варто планувати свій маршрут завчасно.

У ДСНС розповіли, що до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та п'ять одиниць техніки. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Пожежа на АЗС в Києві. Фото: ДСНС

16:05. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок пожежі на АЗС в Деснянському медики госпіталізували двох постраждалих. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують.

Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, 7 липня у девʼятиповерхівці в Києві внаслідок підгорання їжі сталося задимлення квартири. Рятувальники врятували жінку та передали її медикам з ознаками отруєння продуктами горіння.