У Києві трапилась масштабна пожежа на АЗС: відео
У неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом видно стовпи чорного диму.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Пожежа на АЗС в Києві
Сьогодні на Броварському шосе в Києві трапилася масштабна пожежа на АЗС. За попередніми даними, автівка вʼїхала в так із пальним, це й спричинило пожежу.
Місцеві повідомляють про перекриття Броварського проспекту через пожежу, тому варто планувати свій маршрут завчасно.
У ДСНС розповіли, що до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та п'ять одиниць техніки. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
16:05. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок пожежі на АЗС в Деснянському медики госпіталізували двох постраждалих. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують.
Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці.
Нагадаємо, 7 липня у девʼятиповерхівці в Києві внаслідок підгорання їжі сталося задимлення квартири. Рятувальники врятували жінку та передали її медикам з ознаками отруєння продуктами горіння.