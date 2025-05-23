Стрельба в Киеве 23 мая — полиция устанавливает детали

Стрельба возле жилого дома в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве возле жилого района в Днепровском районе произошла стрельба. Сейчас на месте работают правоохранители.

Об этом сообщили в полиции Киева 23 мая.

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Стрельба в Киеве 23 мая

Правоохранители рассказали, что устанавливают обстоятельства стрельбы возле жилого дома в Днепровском районе. По данным полиции, они обнаружили информацию во время мониторинга соцсетей.

"В столичных Telegram-каналах появилось видео, как женщина, находясь рядом с подъездом, из оружия произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента, а также устанавливает личность нарушительницы. Также решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, 19 мая в Киеве мужчины устроили стрельбу во время поездки на авто. Следователи задержали нарушителей и изъяли пистолет.

Кроме того, в Киеве 14 мая произошла стрельба в гостинице. К счастью, обошлось без пострадавших.