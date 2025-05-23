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У Києві трапилась стрілянина біля житлового будинку — деталі

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Дата публікації: 23 травня 2025 13:45
Стрілянина у Києві 23 травня — поліція встановлює деталі
Стрілянина біля житлового будинку у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві біля житлового району у Дніпровському районі трапилася стрілянина. Зараз на місці працюють правоохоронці.

Про це повідомили у поліції Києва 23 травня.  

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Стрілянина у Києві 23 травня

Правоохоронці розповіли, що встановлюють обставини стрілянини біля житлового будинку у Дніпровському районі. За даними поліції, вони виявили інформацію під час моніторингу соцмереж. 

"В столичних Telegram-каналах з’явилося відео, як жінка, перебуваючи поруч із під’їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту, а також встановлює особу порушниці. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, 19 травня у Києві чоловіки влаштували стрілянину під час поїздки на авто. Слідчі затримали порушників та вилучили пістолет.

Крім того, у Києві 14 травня трапилася стрілянина у готелі. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Київ стрілянина поліція злочин будинок
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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