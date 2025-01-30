Ремонт теплосетей в Киеве — модернизировать нужно 2400 км труб

Ремонт теплосетей в Киеве. Иллюстративное фото: КГГА

В Киевсовете планируют направить средства на ремонты теплосетей в рамках мартовского перераспределения бюджета. Всего в столице необходимо отремонтировать 2400 км труб.

Об этом заявила депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная в комментарии для Новини.LIVE в четверг, 30 января.

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Пашинная отметила, что сейчас предусмотрена модернизация только трех километров труб, хотя на самом деле для полноценного восстановления сетей необходимо отремонтировать 2400 км.

"Я лично просила выделить средства на ремонт сетей, в частности теплосетей, потому что показатели ремонта очень низкие. Если мы будем в таком режиме двигаться, то город просто физически не переживет. Все помнят ситуацию на Петлюры и Жилянской — таких случаев у нас много. Сейчас есть список из 16 объектов, находящихся в аварийном состоянии", — сказала она.

Депутат надеется, что работы по модернизации теплосетей будут включены в мартовское перераспределение бюджета.

"Будем верить, что это удастся сделать", — подытожила Пашинная.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Вечір.LIVE заявил, что в Киеве срочно необходимо полностью заменить около 800 километров теплосетей.

Также мы писали, что недавно в Соломенском районе Киева произошел прорыв теплосети, что вызвало возмущение среди местных жителей. Люди выражают недовольство, ведь подобные инциденты в столице случаются уже не впервые. Другая авария на теплосети привела к значительным разрушениям здания на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры.