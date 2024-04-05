В Киеве трое детей отравились сладостями с наркотиками
В Киеве трое детей отравились наркотическими веществами, которые содержались в сладостях. Их госпитализировали с признаками интоксикации.
Об этом сообщила КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1" в Facebook в пятницу, 5 апреля.
Отравления наркотиками из сладостей
В больнице рассказали, что 23 марта госпитализированы два ребенка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, плохого самочувствия и рвотой. Младшего перевели в реанимацию. Причиной их состояния был каннабис.
Известно, что накануне они употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки.
"26 марта поступил ребенок в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой, расширенными зрачками, пониженным мышечным тонусом. Накануне ребенок употреблял шоколад, подаренный отцу с псилоцибицином", — говорится в сообщении.
Больница передала данные в полицию.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала членов наркосиндиката, продававшего тяжелые психотропные вещества. Ежемесячно злоумышленники производили до 20 кг "товара".
Также в столице правоохранители разоблачили и задержали 30-летнего киевлянина, который сбывал наркотические вещества, а также незаконно хранил 67 разнокалиберных боеприпасов. Наркодилеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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