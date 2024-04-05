Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве трое детей отравились сладостями с наркотиками arrow

В Киеве трое детей отравились сладостями с наркотиками

5 апреля 2024 14:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве трое детей отравились сладостями с наркотиками
Шоколадные конфеты. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве трое детей отравились наркотическими веществами, которые содержались в сладостях. Их госпитализировали с признаками интоксикации.

Об этом сообщила КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1" в Facebook в пятницу, 5 апреля.

Читайте также:

Отравления наркотиками из сладостей

В больнице рассказали, что 23 марта госпитализированы два ребенка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, плохого самочувствия и рвотой. Младшего перевели в реанимацию. Причиной их состояния был каннабис.

Известно, что накануне они употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки.

"26 марта поступил ребенок в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой, расширенными зрачками, пониженным мышечным тонусом. Накануне ребенок употреблял шоколад, подаренный отцу с псилоцибицином", — говорится в сообщении.

Больница передала данные в полицию.

null
Пост больницы. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала членов наркосиндиката, продававшего тяжелые психотропные вещества. Ежемесячно злоумышленники производили до 20 кг "товара".

Также в столице правоохранители разоблачили и задержали 30-летнего киевлянина, который сбывал наркотические вещества, а также незаконно хранил 67 разнокалиберных боеприпасов. Наркодилеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев
наркотики
дети
больницы
отравление
шоколад

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым