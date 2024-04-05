В Киеве трое детей отравились сладостями с наркотиками

Шоколадные конфеты. Фото: Pexels

В Киеве трое детей отравились наркотическими веществами, которые содержались в сладостях. Их госпитализировали с признаками интоксикации.

Об этом сообщила КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1" в Facebook в пятницу, 5 апреля.

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В больнице рассказали, что 23 марта госпитализированы два ребенка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, плохого самочувствия и рвотой. Младшего перевели в реанимацию. Причиной их состояния был каннабис.

Известно, что накануне они употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки.

"26 марта поступил ребенок в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой, расширенными зрачками, пониженным мышечным тонусом. Накануне ребенок употреблял шоколад, подаренный отцу с псилоцибицином", — говорится в сообщении.

Больница передала данные в полицию.

Пост больницы. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала членов наркосиндиката, продававшего тяжелые психотропные вещества. Ежемесячно злоумышленники производили до 20 кг "товара".

Также в столице правоохранители разоблачили и задержали 30-летнего киевлянина, который сбывал наркотические вещества, а также незаконно хранил 67 разнокалиберных боеприпасов. Наркодилеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.