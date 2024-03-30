Збував наркотики та незаконно зберігав боєприпаси — у Києві поліція затримала злочинця
У столиці правоохоронці викрили та затримали 30-річного киянина, який збував наркотичні речовини, а також незаконно зберігав 67 різнокаліберних боєприпасів. Наркодилеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.
Затримання наркодилера у Києві
Поліцейські Оболонського управління викрили схему продажу наркотиків у столиці. З'ясувалося, що 30-річний чоловік збував психотропи та ще й зберігав незаконно набої. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили канабіс, амфетамін, та 67 різнокаліберних боєприпасів.
Злочинця затримали та висунули йому підозру за фактом придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Стало відомо, що наркодилер раніше вже відбував покарання у в'язниці за збут психотропних речовин.
Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві затримали 20-річного молодика, який збував наркотики у Голосіївському районі столиці. Під час обшуків правоохоронці знайшли 179 пакунків з метадоном, йому загрожує тюремне ув'язнення.
Також ми писали, що у Києві затримали двох жителів столиці, які збували кокаїн в Україні. Такий "бізнес" приносив наркодилерам по 12 млн грн щомісяця. Наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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