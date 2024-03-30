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Збував наркотики та незаконно зберігав боєприпаси — у Києві поліція затримала злочинця

30 березня 2024 11:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Збував наркотики та незаконно зберігав боєприпаси — у Києві поліція затримала злочинця
Затриманий у Києві наркодилер. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У столиці правоохоронці викрили та затримали 30-річного киянина, який збував наркотичні речовини, а також незаконно зберігав 67 різнокаліберних боєприпасів. Наркодилеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.

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Поліцейські Оболонського управління викрили схему продажу наркотиків у столиці. З'ясувалося, що 30-річний чоловік збував психотропи та ще й зберігав незаконно набої. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили канабіс, амфетамін, та 67 різнокаліберних боєприпасів.

Вилучені під час обшуків боєприпаси
Вилучені під час обшуків боєприпаси. Фото: Нацполіція

Злочинця затримали та висунули йому підозру за фактом придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Стало відомо, що наркодилер раніше вже відбував покарання у в'язниці за збут психотропних речовин.
 
Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві затримали 20-річного молодика, який збував наркотики у Голосіївському районі столиці. Під час обшуків правоохоронці знайшли 179 пакунків з метадоном, йому загрожує тюремне ув'язнення.

Також ми писали, що у Києві затримали двох жителів столиці, які збували кокаїн в Україні. Такий "бізнес" приносив наркодилерам по 12 млн грн щомісяця. Наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київ
наркотики
поліція
Україна
наркоторгівля
підозра

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