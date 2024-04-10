В Киеве в этом году ограничили работу фонтанов — в КГГА объяснили почему
В Киеве в этом году не будут включать самые большие фонтанные комплексы в центре столицы. Это решение обусловлено необходимостью экономии воды, поскольку фонтаны на Майдане Незалежности и в Русановской акватории достаточно энергозатратны.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на "Киевводофонд".
Какие фонтаны Киева в этом году не будут работать
В этом году не будут запущены восемь масштабных фонтанных комплексов с мощным насосным оборудованием:
- фонтан "Большой";
- фонтан "Каскад";
- фонтан "Малый";
- фонтан "Основатели Киева";
- фонтан "Водяной шар";
- фонтан "Крещатик";
- фонтаны в акватории Русановского канала.
В то же время в КГГА добавляют, что в парках и скверах будут работать локальные фонтаны, которые более экономны с точки зрения потребления электроэнергии. Они приступят к работе в первой половине мая, а завершат ее в конце сентября.
Напомним, в Киеве с 9 апреля по 31 мая будет ограничено движение по улице Крайней Деснянского района из-за ремонта дороги.
Также стало известно, что коммунальное некоммерческое предприятие исполнительного органа мэрии Киева "Киевский центр развития туризма" планирует заказать две новые фотозоны для города, что обойдется бюджету столицы в 700 тысяч гривен.
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