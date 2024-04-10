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В Киеве в этом году ограничили работу фонтанов — в КГГА объяснили почему

10 апреля 2024 22:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве в этом году ограничили работу фонтанов — в КГГА объяснили почему
Фонтан "Каскад" на Майдане Незалежности. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве в этом году не будут включать самые большие фонтанные комплексы в центре столицы. Это решение обусловлено необходимостью экономии воды, поскольку фонтаны на Майдане Незалежности и в Русановской акватории достаточно энергозатратны.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на "Киевводофонд".

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В этом году не будут запущены восемь масштабных фонтанных комплексов с мощным насосным оборудованием:

  • фонтан "Большой";
  • фонтан "Каскад";
  • фонтан "Малый";
  • фонтан "Основатели Киева";
  • фонтан "Водяной шар";
  • фонтан "Крещатик";
  • фонтаны в акватории Русановского канала.

В то же время в КГГА добавляют, что в парках и скверах будут работать локальные фонтаны, которые более экономны с точки зрения потребления электроэнергии. Они приступят к работе в первой половине мая, а завершат ее в конце сентября.

Напомним, в Киеве с 9 апреля по 31 мая будет ограничено движение по улице Крайней Деснянского района из-за ремонта дороги.

Также стало известно, что коммунальное некоммерческое предприятие исполнительного органа мэрии Киева "Киевский центр развития туризма" планирует заказать две новые фотозоны для города, что обойдется бюджету столицы в 700 тысяч гривен.

Киев
электроэнергия
КГГА
Украина
вода
фонтаны

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