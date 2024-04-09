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В Києві на одній з вулиць до кінця травня обмежать рух транспорту

9 квітня 2024 00:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві на одній з вулиць до кінця травня обмежать рух транспорту
Ремонт доріг в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві з 9 квітня по 31 травня обмежать рух по вулиці Крайній Деснянського району. Протягом двох місяців цією дільницею проходитиме середній ремонт дороги

Про це інформує пресслужба КМДА з посиланням на "Київавтодор".

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Як повідомляється, фахівці КП "Київавтодор" будуть замінювати дорожнє покриття площею 80 тис. метрів квадратних. Також будуть капітально відремонтовані тротуари, а пішохідні переходи отримають знижені бордюри та будуть облицьовані тактильною плиткою.

В Києві на одній з вулиць до кінця травня обмежать рух транспорту
Схема ремонтних робіт. Джерело: Київавтодор

"КК "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту", — йдеться в повідомленні.

Водночас комунальники зауважують, що цьогоріч заплановано відновити понад 25 міських вулиць, загальною площею 334,3 тис. квадратних метрів.

В Києві на одній з вулиць до кінця травня обмежать рух транспорту
Скриншот допису "Київавтодору"

Нагадаємо, раніше Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради  "Київський центр розвитку туризму" планує замовити дві нові фотозони для міста, що обійдеться бюджету столиці у 700 тисяч гривень. 

Також не так давно Віталій Кличко заявив про кадрові зміни у керівництві "Київпастрансу": вже звільнився директор компанії Дмитро Левченко, також готують до звільнення директора з виробництва Павла Кирилюка. 

Київ
ремонт
дороги
КМДА
"Київавтодор"

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