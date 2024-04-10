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У Києві цьогоріч обмежили роботу фонтанів — в КМДА пояснили чому

10 квітня 2024 22:37
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Ілля Рябінін
редактор
У Києві цьогоріч обмежили роботу фонтанів — в КМДА пояснили чому
Фонтан "Каскад" на Майдані Незалежності. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Києві цьогоріч не вмикатимуть найбільші фонтанні комплекси у центрі столиці. Це рішення обумовлене необхідністю економії води, оскільки фонтани на Майдані Незалежності та в Русанівській акваторії є досить енергозатратними.

Про це інформує КМДА з посиланням на "Київводофонд".

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Які фонтани Києва цьогоріч не працюватимуть

Як повідомляється, цьогоріч не будуть запущені вісім масштабних фонтанних комплексів з потужним насосним обладнанням:

  • фонтан "Великий";
  • фонтан"Каскад";
  • фонтан "Малий";
  • фонтан "Засновники Києва";
  • фонтан "Водяна куля";
  • фонтан "Хрещатик";
  • фонтани в акваторії Русанівського каналу.

Водночас в КМДА додають, що в парках і скверах працюватимуть локальні фонтани, які економніші з погляду споживання електроенергії. Вони розпочнуть роботу в першій половині травня, а завершать наприкінці вересня.

Нагадаємо, у Києві з 9 квітня по 31 травня буде обмежено рух по вулиці Крайній Деснянського району через ремонт дороги. 

Також стало відомо, що комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу мерії Києва "Київський центр розвитку туризму" планує замовити дві нові фотозони для міста, що обійдеться бюджету столиці у 700 тисяч гривень. 

Київ
електроенергія
КМДА
Україна
вода
фонтани

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