Взрыв в Оболонском районе Киева — что произошло

Результат взрыва газового баллона в квартире в Киеве. Фото: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В Киеве в Оболонском районе раздался взрыв. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям назвали причину — взорвался туристический газовый баллон. Один человек получил травмы.

Об этом сообщили столичные спасатели в пятницу, 5 июля.

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Сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Петра Калнышевского поступило спасателям 5 июля в 11:51. В одной из квартир на 9-м этаже дома взорвался туристический баллон, без возгорания.

"В результате взрыва ожоги первой степени верхних конечностей получила владелица квартиры. Медики осмотрели женщину на месте, без дальнейшей госпитализации", — говорится в сообщении.

Причины происшествия будут устанавливать правоохранители.

Сообщение ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Фото: скриншот

Напомним, 4 июля в Киеве, в Подольском районе, произошел пожар: вспыхнуло двухэтажное складское здание по хранению газовых баллонов.

Ранее в Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика": по предварительным данным, взорвался генератор или аккумулятор при выключении электричества.

Во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. К счастью, обошлось без пострадавших.