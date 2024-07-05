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В Киеве в квартире взорвался газовый баллон, — ГСЧС

5 июля 2024 15:46
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Взрыв в Оболонском районе Киева — что произошло
Результат взрыва газового баллона в квартире в Киеве. Фото: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киеве в Оболонском районе раздался взрыв. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям назвали причину — взорвался туристический газовый баллон. Один человек получил травмы.

Об этом сообщили столичные спасатели в пятницу, 5 июля.

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Сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Петра Калнышевского поступило спасателям 5 июля в 11:51. В одной из квартир на 9-м этаже дома взорвался туристический баллон, без возгорания. 

"В результате взрыва ожоги первой степени верхних конечностей получила владелица квартиры. Медики осмотрели женщину на месте, без дальнейшей госпитализации", — говорится в сообщении. 

Причины происшествия будут устанавливать правоохранители.

В Киеве в квартире взорвался газовый баллон, — ГСЧС - фото 1
Сообщение ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Фото: скриншот

Напомним, 4 июля в Киеве, в Подольском районе, произошел пожар: вспыхнуло двухэтажное складское здание по хранению газовых баллонов.

Ранее в Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика": по предварительным данным, взорвался генератор или аккумулятор при выключении электричества.

Во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Киев ГСЧС взрыв газ спасатели ожог

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