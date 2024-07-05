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У Києві у квартирі вибухнув газовий балон, — ДСНС

5 липня 2024 15:46
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Вибух в Оболонському районі Києва — що сталося
Наслідки вибуху газового балона у квартирі в Києві. Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Києві в Оболонському районі пролунав вибух. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій назвали причину — вибухнув туристичний газовий балон. Одна людина зазнала травм. 

Про це повідомили столичні рятувальники у п'ятницю, 5 липня. 

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Обставини вибуху в київській квартирі

Повідомлення про вибух у багатоповерхівці на вулиці Петра Калнишевського надійшло рятувальникам 5 липня об 11:51. В одній з квартир на 9-му поверсі будинку вибухнув туристичний балон, без загоряння. 

"Внаслідок вибуху опіки першого ступеню верхніх кінцівок отримала власниця квартири. Медики оглянули жінку на місці, без подальшої госпіталізації", — йдеться в повідомленні. 

Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

У Києві у квартирі вибухнув газовий балон, — ДСНС - фото 1
Допис ГУ ДСНС України у м. Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 липня у Києві, в Подільському районі, сталася пожежа: спалахнула двоповерхова складська будівля зі зберігання газових балонів

Раніше у Києві сталося загоряння у житловому комплексі "Республіка": за попередніми даними, вибухнув генератор чи акумулятор під час вимкнення електрики. 

У Львівській області вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Київ ДСНС вибух газ рятувальники опік

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