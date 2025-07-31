В Киеве из-за атаки РФ повреждена киностудия Довженко из-за атаки РФ

Территория киностудии. Фото: Госкино

Российские войска в ночь на четверг, 31 июля, нанесли массированный удар по Киеву. В результате обстрела повреждена киностудия имени Александра Довженко.

Об этом сообщила пресс-служба Госкино в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Повреждения киностудии

Ночью в результате обстрела в Киеве была повреждена территория киностудии Довженко, которая является культурным символом Украины с более чем столетней историей.

Повреждения. Фото: Госкино

В Госкино отметили, что она стала центром украинского поэтического кино и центром культурного сопротивления в самые сложные времена. Также там родились такие легендарные фильмы, как "Земля", "Энтузиазм" и "Тени забытых предков".

Выбитые окна в киностудии, фото: Госкино

"Во время утреннего ракетного удара были повреждены производственные помещения студии и частично помещения гостиницы. Взрывная волна выбила около 90 окон", — уточнили в пресс-службе.

Разбитые окна и фасад киностудии, фото: Госкино

Эти разрушения стали самыми масштабными с начала полномасштабного вторжения России, но, к счастью обошлось без жертв. В Госкино отметили, что это была целенаправленная попытка врага стереть память и культурные коды, которые формировались веками.

Скриншот поста Госкино

Напомним, в Киеве от российской атаки ночью погибли восемь человек, среди которых ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия намеренно перегрузила ПВО, чтобы убить как можно больше людей в столице.