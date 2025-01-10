Обстрел Киева 10 января — обломки дрона упали на многоэтажку

Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 10 января ударили по Киеву ударными дронами. В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Читайте также:

Последствия обстрелов Киева 10 января

Этой ночью оккупанты выпустили на столицу "шахеды". В городе работала ПВО, однако в результате падения обломков есть разрушения.

Предварительно, обошлось без пострадавших, но повреждено около десяти автомобилей. Кроме того, обломки упали на крышу многоэтажки и повредили 15 этаж.

Разрушенная крыша многоэтажки. Фото: Новости.LIVE

Разрушенная крыша многоэтажки. Фото: Новости.LIVE

Разрушенная крыша многоэтажки. Фото: Новости.LIVE

Один из жителей дома, Евгений, рассказал, что проснулся после тревоги и пошел в уборную. Когда уже возвращался из нее, услышал звук БпЛА, который приближался, и сразу спрятался. Это спасло мужчину.

В то же время на улице повреждения получила машина мужчины. В частности, в авто выбиты окна, поврежден капот и радиатор. Евгений обмотал машину стрейч-пленкой, чтобы уберечь ее хотя бы от дождя.

Напомним, ночью 10 января в Киеве раздавались несколько взрывов. Воздушную тревогу в столице объявили из-за беспилотников, которые запустили россияне по украинским городам.

Уже незадолго выяснилось, что обломки "шахеда" попали в многоэтажку. Новини.LIVE показали фото с места удара.