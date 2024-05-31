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В Киеве обломки ракеты разрушили подстанцию — когда вернут электроснабжение

31 мая 2024 09:59
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Киеве упали обломки сбитой ракеты и разрушили электроподстанцию
Энергетик производит ремонтные работы. Фото: Общественное Киев
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

После ночной атаки россиян по Киеву в Голосеевском районе обломки ракет упали на электроподстанцию и разрушили ее. В некоторых домах выключили свет, но энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщили в ДТЭК в пятницу, 31 мая.

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Утром обломки сбитой ракеты повредили линии электропередач в Голосеевском районе столицы и полностью разрушили одну из электроподстанций. В районе пропал свет.

Сообщение ДТЭК
Сообщение ДТЭК в Telegram

"Как только разрешила ситуация с безопасностью, энергетики ДТЭК начали возвращать свет. В 8:10 нам удалось заживить большинство домов по резервным источникам", — заявили в ДТЭК.

В компании заверили, что к концу дня вернут свет во все дома, ведь на сегодня без электроэнергии остается 10 частных домов и одно коммерческое помещение.

Напомним, утром в пятницу, 31 мая, во время воздушной тревоги, продолжавшейся в Киеве и Киевской области с 05:04 до 05:46, враг нанес по столице ракетный удар. Противник применил крылатые ракеты.

Утром в КМВА показали первые последствия ночных обстрелов столицы.

Россияне ночью били по разным городам Украины. Силам ПВО удалось уничтожить крылатую ракету и четыре "шахеда".

Киев
электроэнергия
обстрелы
ракетный удар
война в Украине
Россия

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