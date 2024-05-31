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У Києві уламки ракети зруйнували підстанцію — коли повернуть електропостачання

31 травня 2024 09:59
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Києві впали уламки збитої ракети та зруйнували електропідстанцію
Енергетик проводить ремонтні роботи. Фото: Суспільне Київ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Після нічної атаки росіян по Києву у Голосіївському районі уламки ракет впали на електропідстанцію та зруйнували її. У деяких будинках вимкнули світло, але енергетики уже працюють над відновленням електропостачання. 

Про це повідомили у ДТЕК у п'ятницю, 31 травня.

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Вранці уламки збитої ракети пошкодили лінії електропередач у Голосіївському районі столиці та повністю зруйнували одну з електропідстанцій. В районі пропало світло.

Допис ДТЕК
Допис ДТЕК в Telegram

"Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло. О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами", — заявили в ДТЕК.

У компанії запевнили, що докінця дня повернуть світло у всі будинки, адже станом на зараз без електроенергії залишається 10 приватних будинків та одне комерційне приміщення. 

Нагадаємо, уранці в п'ятницю, 31 травня, під час повітряної тривоги, яка тривала в Києві та Київській області з 05:04 до 05:46, ворог завдав по столиці ракетного удару. Противник застосував крилаті ракети.

Зранку у КМВА показали перші наслідки після нічних обстрілів столиці. 

Росіяни вночі били по різних містах України. Силам ППО вдалось знищити крилату ракету та чотири "шахеди".

Київ
електроенергія
обстріли
ракетний удар
війна в Україні
Росія

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