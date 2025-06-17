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Главная Киев В Киеве обломок ракеты РФ попал в общежитие медуниверситета

В Киеве обломок ракеты РФ попал в общежитие медуниверситета

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Дата публикации 17 июня 2025 15:31
Обстрел Киева 17 июня - обломок ракеты РФ попал в общежитие медуниверситета
Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела. Фото: скриншот
Ключові моменти Последствия обстрела

Во время массированной ракетной атаки России в ночь на 17 июня один из обломков ракеты попал в общежитие Национального медицинского университета имени П. Л. Шупика. Здание расположено в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире "День.LIVE".

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Последствия обстрела

Здание получило значительные повреждения: выбиты стекла, изуродованные стены и уничтожены автомобили, которые были припаркованы поблизости — некоторые из них буквально превратились в металлолом. В самом общежитии погибших нет, но несколько человек получили ранения. Большинство жильцов находятся в шоковом состоянии.

По словам журналиста, повреждения зафиксировали по меньшей мере в 12 районах столицы. В Шевченковском районе взрывная волна повредила дома даже за несколько кварталов от эпицентра удара. На месте инцидента работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Эвакуацию жителей провели около пяти утра.

Самая сложная ситуация — в Соломенском районе, где прямое попадание российской ракеты полностью уничтожило подъезд жилого дома. Именно там зафиксировано больше всего жертв. Также есть погибшие и раненые в Дарницком районе.

Киев обстрелы война в Украине війна ракетный удар
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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