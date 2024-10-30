Удар по Киеву 30 октября — фоторепортаж Новини.LIVE

В Киеве обломок вражеского БпЛА попал в дом — фоторепортаж
В ночь на 30 октября российские войска обстреляли Киев ударными беспилотниками типа "Shahed". Обломок дрона попал в девятиэтажку.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте попадания в Соломенском районе — смотрите фоторепортаж.
Последствия атаки на Киев
Обломок вражеского БпЛА попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева.
В результате попадания в жилом доме на втором и третьем этажах разгорелся пожар. Также в здании выбиты окна.
С девятиэтажки эвакуировали 18 жителей, среди которых был 11-летний ребенок.
На месте происшествия работали спасательная служба ГСЧС и медицинские работники. Пожар был ликвидирован.
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Службы, работавшие на месте попадания в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Дом в Соломенском районе после атаки БпЛА. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
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Мужчина, пострадавший в результате попадания. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Спасатели ГСЧС. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Последствия попадания вражеского дрона в многоэтажку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Напомним, российская армия 30 октября в течение ночи атаковала Украину беспилотниками. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.
Также мы писали о том, что в Соломенском районе Киева этой ночью возникло возгорание в восьмиэтажном административном здании, впоследствии там произошла разгерметизация ГРП.
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