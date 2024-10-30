Удар по Киеву 30 октября — фоторепортаж Новини.LIVE

Последствия атаки на Киев 30 октября. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ночь на 30 октября российские войска обстреляли Киев ударными беспилотниками типа "Shahed". Обломок дрона попал в девятиэтажку.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте попадания в Соломенском районе — смотрите фоторепортаж.

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Последствия атаки на Киев

Обломок вражеского БпЛА попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева.

Разбиты окна и повреждены балконы в доме. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В результате попадания в жилом доме на втором и третьем этажах разгорелся пожар. Также в здании выбиты окна.

Последствия попадания в многоэтажку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Поврежден балкон. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С девятиэтажки эвакуировали 18 жителей, среди которых был 11-летний ребенок.

Женщина в поврежденной квартире в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На месте происшествия работали спасательная служба ГСЧС и медицинские работники. Пожар был ликвидирован.

Службы, работавшие на месте попадания в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дом в Соломенском районе после атаки БпЛА. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Мужчина, пострадавший в результате попадания. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Спасатели ГСЧС. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Последствия попадания вражеского дрона в многоэтажку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов 1/5 ​ 5

Напомним, российская армия 30 октября в течение ночи атаковала Украину беспилотниками. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

Также мы писали о том, что в Соломенском районе Киева этой ночью возникло возгорание в восьмиэтажном административном здании, впоследствии там произошла разгерметизация ГРП.