Удар по Києву 30 жовтня — фоторепортаж Новини.LIVE

У Києві уламок ворожого БпЛА влучив у будинок — фоторепортаж
У ніч проти 30 жовтня російські війська обстріляли Київ ударними безпілотниками типу "Shahed". Уламок дрона влучив у дев'ятиповерхівку.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці влучання у Солом'янському районі — дивіться фоторепортаж.
Наслідки атаки на Київ
Уламок ворожого БпЛА влучив у багатоповерхівку, що знаходиться у Солом'янському районі Києва.
Внаслідок влучання у житловому будинку на другому та третьому поверхах зайнялася пожежа. Також у будівлі вибиті вікна.
Із дев'ятиповерхівки евакуювали 18 мешканців, серед яких була 11-річна дитина.
На місці події працювали рятувальна служба ДСНС та медичні працівники. Пожежу було ліквідовано.
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Служби, які працювали на місці влучання у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Будинок у Солом'янському районі після атаки БпЛА. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Чоловік, який постраждав внаслідок влучання. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Рятувальники ДСНС. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Наслідки влучання ворожого дрона у багатоповерхівку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Нагадаємо, російська армія 30 жовтня протягом ночі атакувала Україну безпілотниками. Протиповітряна оборона працювала у десяти областях.
Також ми писали про те, що у Солом'янському районі Києва цієї ночі виникло займання у восьмиповерховій адміністративній будівлі, згодом там відбулася розгерметизація ГРП.
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