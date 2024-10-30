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У Києві уламок ворожого БпЛА влучив у будинок — фоторепортаж

30 жовтня 2024 09:44
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Удар по Києву 30 жовтня — фоторепортаж Новини.LIVE
Наслідки російської атаки на Київ 30 жовтня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

У ніч проти 30 жовтня російські війська обстріляли Київ ударними безпілотниками типу "Shahed". Уламок дрона влучив у дев'ятиповерхівку.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці влучання у Солом'янському районі — дивіться фоторепортаж.

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Наслідки атаки на Київ

Уламок ворожого БпЛА влучив у багатоповерхівку, що знаходиться у Солом'янському районі Києва.

розбиті вікна
Розбиті вікна та пошкоджені балкони у будинку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Внаслідок влучання у житловому будинку на другому та третьому поверхах зайнялася пожежа. Також у будівлі вибиті вікна.

будинок у Солом'янскьому районі
Наслідки влучання у багатоповерхівку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
балкон після влучання у будинок
Пошкоджений балкон. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Із дев'ятиповерхівки евакуювали 18 мешканців, серед яких була 11-річна дитина.

У Києві уламок ворожого БпЛА влучив у будинок — фоторепортаж - фото 4
Жінка у пошкодженій квартирі у Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На місці події працювали рятувальна служба ДСНС та медичні працівники. Пожежу було ліквідовано.

  • швидка та рятувальник
    Служби, які працювали на місці влучання у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
  • зруйнований будинок
    Будинок у Солом'янському районі після атаки БпЛА. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
  • чоловік біля зруйнованого будинку
    Чоловік, який постраждав внаслідок влучання. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
  • рятувальники
    Рятувальники ДСНС. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
  • балкон згорілий
    Наслідки влучання ворожого дрона у багатоповерхівку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Нагадаємо, російська армія 30 жовтня протягом ночі атакувала Україну безпілотниками. Протиповітряна оборона працювала у десяти областях.

Також ми писали про те, що у Солом'янському районі Києва цієї ночі виникло займання у восьмиповерховій адміністративній будівлі, згодом там відбулася розгерметизація ГРП.

дрон Шахід-136 Київ війна в Україні безпілотники війна фоторепортаж

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