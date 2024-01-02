В Киеве обломок вражеской ракеты застрял в потолке многоквартирного дома

Обломок ракеты в крыше дома. Фото: скриншот

Сегодня, 2 января, россияне нанесли мощный ракетный удар о Киеве и других крупных городах Украины. Один из обломков сбитой ракеты застрял в потолке одной из квартир многоэтажного здания.

Об этом рассказывает Укринформ.

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Обломок застрял в потолке

После того, как силы ПВО в Киеве сбили вражеские ракеты и дроны, многие обломки упали в пределах столицы. Один из таких обломков застрял в потолке многоэтажного дома.

Правоохранители работали на месте происшествия. Обломок не взорвался, однако нанес серьезный урон помещению.

Ранее мы сообщали, что российская ракета не долетела в жилой дом в Харькове всего десять метров, чтобы полностью его уничтожить. В результате атаки пострадало 75 квартир.

Напоминаем, что в результате удара по дому в Соломенском районе погибла профессор кафедры экологии Шевцова Людмила Васильевна.

Кроме того, во время ракетного удара по Киеву обломки ракеты упали около 300 метров от ее вольера. В результате взрыва львица Юна потеряла координацию. Ей оказывают должную помощь.

Также воздушно-космические силы России могут совершить еще три массированных ракетных атаки по территории Украины. После чего в рядах российской стратегической авиации может снова состояться длительный перерыв.