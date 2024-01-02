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У Києві уламок ворожої ракети застряг у стелі багатоквартирного будинку

2 січня 2024 18:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві уламок ворожої ракети застряг у стелі багатоквартирного будинку
Уламок ракети в даху будинку. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, 2 січня, росіяни завдали потужного ракетного удару про Києву та інших великих містах України. Один з уламків збитої ракети застряг у стелі однієї з квартир багатоповерхової будівлі.

Про це розповідає Укрінформ

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Уламок застряг у стелі

Після того, як сили ППО у Києві збили ворожі ракети і дрони, багато уламків впали у межах столиці. Один з таких уламків застряг у стелі багатоповерхового будинку.

Правоохоронці працювали на місці події. Уламок не вибухнув, проте завдав серйозної шкоди помешканню.

Раніше ми повідомляли, що російська ракета не долетіла до житлового будинку у Харкові лише десять метрів, щоб повністю його знищити. Внаслідок атаки постраждало 75 квартир. 

Нагадуємо, що внаслідок удару по будинку в Солом'янському районі загинула професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна.

Крім того, під час ракетного удару по Києву уламки ракети впали близько 300 метрів від її вольєра. У результаті вибуху левиця Юна втратила координацію. Їй надають належну допомогу.

Також повітряно-космічні сили Росії можуть здійснити ще три масовані ракетні атаки по території України. Після чого в рядах російської стратегічної авіації може знову відбутися тривала перерва. 

 

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