У Києві уламок ворожої ракети застряг у стелі багатоквартирного будинку
Сьогодні, 2 січня, росіяни завдали потужного ракетного удару про Києву та інших великих містах України. Один з уламків збитої ракети застряг у стелі однієї з квартир багатоповерхової будівлі.
Про це розповідає Укрінформ.
Уламок застряг у стелі
Після того, як сили ППО у Києві збили ворожі ракети і дрони, багато уламків впали у межах столиці. Один з таких уламків застряг у стелі багатоповерхового будинку.
Правоохоронці працювали на місці події. Уламок не вибухнув, проте завдав серйозної шкоди помешканню.
Раніше ми повідомляли, що російська ракета не долетіла до житлового будинку у Харкові лише десять метрів, щоб повністю його знищити. Внаслідок атаки постраждало 75 квартир.
Нагадуємо, що внаслідок удару по будинку в Солом'янському районі загинула професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна.
Крім того, під час ракетного удару по Києву уламки ракети впали близько 300 метрів від її вольєра. У результаті вибуху левиця Юна втратила координацію. Їй надають належну допомогу.
Також повітряно-космічні сили Росії можуть здійснити ще три масовані ракетні атаки по території України. Після чого в рядах російської стратегічної авіації може знову відбутися тривала перерва.
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