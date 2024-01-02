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Внаслідок ракетної атаки на Київ загинула професорка Києво-Могилянської академії

2 січня 2024 18:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок ракетної атаки на Київ загинула професорка Києво-Могилянської академії
Будинок, в який влучила російська ракета. Фото: Микола Тимченко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія здійснила масований обстріл Києва вранці 2 січня. Внаслідок удару по будинку в Солом'янському районі загинула професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна.

Про це повідомила пресслужба НаУКМА.

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Під час обстрілу загинула викладачка Києво-Могилянської академії

"Внаслідок російського обстрілу міста Києва загинула викладачка НаУКМА — професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що викладачка багато років працювала в Інституті гідробіології НАН України, де отримала наукові ступені кандидата, а у 1999 році — доктора біологічних наук за спеціальністю "Гідробіологія".

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Професорка Людмила Шевцова. Фото: Facebook/Інститут гідробіології НАН України

"Серед наукових здобутків пані Людмили потрібно відзначити розробку методів боротьби з дрейсеною у зрошувальних системах", — зауважили в НаУКМА.

Зазначається, що з 2014 року Людмила Василівна працювала на кафедрі екології факультету природничих наук університету. Там вона викладала "Основи загальної біології" для бакалаврів, "Біорізноманіття" й "Екологія водних систем" для магістрів та "Розробка дисертаційного проєкту" для аспірантів.

Також викладачка була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Так, 2 лютого Людмилі Шевцовій мало виповнитися 85 років. 

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Скриншот допису НаУКМА

Нагадаємо, що через ракетну атаку на Київ загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали. Ліквідація наслідків триває досі. 

Кадри перших секунд після влучання опублікував Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

 

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