Внаслідок ракетної атаки на Київ загинула професорка Києво-Могилянської академії

Будинок, в який влучила російська ракета. Фото: Микола Тимченко

Російська армія здійснила масований обстріл Києва вранці 2 січня. Внаслідок удару по будинку в Солом'янському районі загинула професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна.

Про це повідомила пресслужба НаУКМА.

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"Внаслідок російського обстрілу міста Києва загинула викладачка НаУКМА — професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що викладачка багато років працювала в Інституті гідробіології НАН України, де отримала наукові ступені кандидата, а у 1999 році — доктора біологічних наук за спеціальністю "Гідробіологія".

Професорка Людмила Шевцова. Фото: Facebook/Інститут гідробіології НАН України

"Серед наукових здобутків пані Людмили потрібно відзначити розробку методів боротьби з дрейсеною у зрошувальних системах", — зауважили в НаУКМА.

Зазначається, що з 2014 року Людмила Василівна працювала на кафедрі екології факультету природничих наук університету. Там вона викладала "Основи загальної біології" для бакалаврів, "Біорізноманіття" й "Екологія водних систем" для магістрів та "Розробка дисертаційного проєкту" для аспірантів.

Також викладачка була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Так, 2 лютого Людмилі Шевцовій мало виповнитися 85 років.

Скриншот допису НаУКМА

Нагадаємо, що через ракетну атаку на Київ загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали. Ліквідація наслідків триває досі.

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