Авария на аттракционе в Киеве — на Набережном шоссе затруднено движение авто

Автомобили на Набережном шоссе в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

В Киеве днем, 21 июля, усложнилось движение на Набережном шоссе. Это произошло в результате аварии на аттракционе.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

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"В связи с аварией на аттракционе на Набережном шоссе движение транспорта затруднено", — говорится в сообщении.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Местные сообщают, что на тросе находился человек, упавший в реку.

Также в Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.