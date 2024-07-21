Авария на аттракционе в Киеве — на Набережном шоссе затруднено движение авто

В Киеве усложнилось движение на Набережном шоссе из-за аварии на аттракционе
В Киеве днем, 21 июля, усложнилось движение на Набережном шоссе. Это произошло в результате аварии на аттракционе.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.
Усложненное движение транспорта в Киеве
"В связи с аварией на аттракционе на Набережном шоссе движение транспорта затруднено", — говорится в сообщении.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Местные сообщают, что на тросе находился человек, упавший в реку.
Также в Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.
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