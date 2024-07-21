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В Киеве усложнилось движение на Набережном шоссе из-за аварии на аттракционе

21 июля 2024 15:26
Виктория Козырь - редактор
Авария на аттракционе в Киеве — на Набережном шоссе затруднено движение авто
Автомобили на Набережном шоссе в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol
Виктория Козырь - редактор

В Киеве днем, 21 июля, усложнилось движение на Набережном шоссе. Это произошло в результате аварии на аттракционе.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

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"В связи с аварией на аттракционе на Набережном шоссе движение транспорта затруднено", — говорится в сообщении.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Местные сообщают, что на тросе находился человек, упавший в реку.

Также в Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.

Киев авария полиция транспорт автомобиль

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